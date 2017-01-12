Россияне боятся краж с банковских карточек

Две трети россиян опасаются, что их средства с банковских карт могут быть украдены, информирует utro.ru.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти две трети граждан России, а именно 65%, опасаются кражи персональной информации и денег с банковских карт и электронных счетов.

Больше половины россиян – 56% – боятся быть обманутыми из-за информации, которую по СМС или электронной почте присылают мошенники. Каждый третий из опрошенных признался, что сталкивался с преступлениями, происходившими посредством мобильной связи и сервисов Интернета. Среди представителей молодежи доля этих граждан оказалась равна 36%, среди жителей российских столиц – Москвы и Петербурга – 37%, среди активных пользователей Интернета – 38%.

Защищенными от махинаций такого рода себя чувствуют только 36% из всех опрошенных, а 58% респондентов не чувствуют никакой защиты своих сбережений.