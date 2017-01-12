В РФ число уклонистов от службы в армии снизилось на 20%

Граждане России стали меньше уклоняться от призыва в армию. В 2016 году число уклонистов снизилось на 20% в сравнении с аналогичным показателем 2015 года. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на генерал-полковника ВС РФ Василия Тонкошкурова.

Как сообщил генерал, граждане страны значительно улучшили своё отношение к армии РФ и службе в ней. Данные соцопросов показывают, что 89% респондентов положительно оценили Вооружённые силы РФ, а 92% опрошенных высказались за отсутствие в армии дедовщины.

Генерал отметил, что Минобороны РФ приложило много усилий для того, чтобы сделать военную службу привлекательной и улучшить условия ее прохождения.