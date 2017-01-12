Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации домашних побоев

Госдума РФ приняла законопроект, в соответствии с которым побои в отношении родственников становятся административным правонарушением, если они совершены в первый раз. С 4 июля за избиение родственников можно было получить уголовное наказание. Об этом пишет utro.ru.

С 4 июля, когда был принят закон о побоях, избиение чужого человека перевелось из уголовного преступления в административное правонарушение, если было совершено впервые. Повторное нанесение побоев этому же человеку повлекло за собой уже уголовное наказание. Однако в законе от 4 июля депутаты оставили без изменений ответственность за побои в отношении родственников, которая так и осталась уголовной. Это вызвало множество споров: почему за избиение чужих людей можно отделаться административным наказанием, а за побои в отношении родственников придётся отвечать по уголовной статье? Было решено внести изменение в закон и перевести нанесение телесных повреждений родственникам в статью административного кодекса, что и было сделано 11 января на заседании Госдумы.