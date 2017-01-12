В Тюмени загорелся автомобиль Daewoo Nexia

На одной из улиц Тюмени загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Сотрудники МЧС потушили транспортное средство. Об этом пишет megatyumen.ru. До приезда пожарных потушить огонь пытался водитель трактора, который неподалёку расчищал дорогу. Тракторист черпал ковшом снег и вываливал его на объятую пламенем машину.

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