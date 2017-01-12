В Тюмени мужчина имел интимные отношения с 14-летней школьницей

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего и собирают доказательства

В Тюмени в июле минувшего года местный житель имел интимные отношения с 14-летней девочкой. В отношении правонарушителя заведено уголовное дело. Об этом пишет megatyumen.ru.

За совращение несовершеннолетней мужчина может получить четыре года тюрьмы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего и собирают доказательства.

