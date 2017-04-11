В Москве мошенник украл у женщины золотой браслет за 6,5 млн рублей

Жительница Москвы разместила на сайте объявление о продаже золотого браслета, на которое откликнулся покупатель. Женщина передала ему через посредника драгоценную вещь стоимостью 6,5 миллионов рублей, но взамен не получила денег. Об этом пишет телеканал "360".

Женщина решила продать свой браслет с бриллиантами и опубликовала на сайте объявление, на которое откликнулся покупатель. Стороны договорились о продаже. Злоумышленник вызвал элитное такси, попросил водителя приехать к женщине, взять у нее ювелирное украшение и передать ему. Женщина села в такси и отдала водителю браслет, который отнес его мошеннику. Однако он возвратился с пустыми руками. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества.

Злоумышленник был задержан полицейскими в другом регионе. У него был изъят браслет и возвращен законной владелице. На 36-летнего мужчину заведено уголовное дело. Водитель такси оказался непричастен к мошенничеству.