Южная Осетия изменила название

Жители Южной Осетии проголосовали за то, чтобы переименовать республику в Государство Алания. Теперь эти названия считаются равнозначными. Об этом пишет megatyumen.ru.
В Южной Осетии 78% граждан республики, пришедших на выборы президента, проголосовали за переименование страны. Против того, чтобы республика называлась Государство Алания, высказались почти 22%.
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