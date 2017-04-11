В Тюмени участились аварии с участием двухколесного транспорта

Авария с участием пьяного мотоциклиста и двух автомобилей произошла 8 апреля

За несколько дней в Тюмени зафиксировано сразу три аварии с участием двухколесного транспорта. Об этом пишет megatyumen.ru.

Один дорожный инцидент произошел 7 апреля. 17-летний водитель скутера попал под колеса автобуса, который несколько метров протащил скутер вместе с подростком. Скутерист был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Авария с участием пьяного мотоциклиста и двух автомобилей произошла 8 апреля. А на следующий день водитель мотоцикла столкнулся с такси.