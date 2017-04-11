В Тюмени внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в ВАЗ 2112

На одной из дорог Тюмени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пытался проехать на красный свет и спровоцировал столкновение с отечественной легковушкой. Об этом пишет megatyumen.ru.
Дорожный инцидент произошел 8 апреля. От удара иномарка перевернулась на бок. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ 2112 получили ушибы. Виновником аварии признан водитель внедорожника, который пытался проскочить на красный свет светофора.
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