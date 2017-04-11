В Башкирии медвежонка спасли от голода

Специалисты полагают, что медвежонок покинул берлогу после того, как в регион пришла теплая погода и медвежье жилище подтопила талая вода

Егерь из Башкирии спас от голодной смерти маленького медвежонка, пишет utro.ru 10 апреля.

Представитель Министерства экологии Башкирии рассказал, что около двух недель назад истощенный годовалый медвежонок вышел из леса к деревне Зилаир. Местный егерь спас и накормил животное, после чего передал его на передержку работнику местного охотничьего хозяйства.

Специалисты полагают, что медвежонок покинул берлогу после того, как в регион пришла теплая погода и медвежье жилище подтопила талая вода. Сейчас медвежонок находится в отдельном от домашнего скота отделении, чтобы не дать ему привыкнуть к человеку. Признаков возможной охоты на медведя не обнаружено.