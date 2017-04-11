В МГУ создали противораковые наночастицы

Медики и биологи из московского госуниверситета создали убивающие рак наночастицы, пишет utro.ru 10 апреля.

Российские ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова опубликовали статью в журнале Pharmaceutical Research, где рассказали о созданных ими наночастицах из белков и жиров. Они проникают в раковые клетки и уничтожают их изнутри.

Группа ученых из МГУ под руководством Юрия Владимирова собрала молекулы, которые не только успешно уничтожают обычные раковые клетки, но и убивают культуры рака, на который не действует химиотерапия и другие традиционные методы борьбы с опухолями. Сейчас наночастицы адаптируют для ввода в человеческое тело.