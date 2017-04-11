Тоболяку грозит суд за съеденную пиццу

Тоболяк рассказал, что намеревался украсть деньги, но их в ларьке не оказалось, и он похитил пиццу

23-летний житель Тобольска предстанет перед судом за украденную пиццу, пишет megatyumen.ru 10 апреля.

Владелец торгового павильона в Тобольске сообщил в дежурную часть, что его ограбили. Окно павильона оказалось разбито, а из самой торговой точки украли круг пиццы.

На записях с камер видеонаблюдения полицейские рассмотрели подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Тобольска. Молодого человека задержали и доставили его в дежурную часть, где он признал свою вину.

Тоболяк рассказал, что намеревался украсть деньги, но их в ларьке не оказалось, и он похитил пиццу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. До суда горожанин находится под подпиской о невыезде.

