В Подмосковье прошла репетиция парада Победы 9 мая

В Подмосковье состоялась репетиция воздушной части парада Победы 9 мая. Стало известно, какие самолеты будут участвовать в параде. Об этом пишет utro.ru. Жители и гости столицы 9 мая смогут увидеть в небе над Красной площадью вертолеты Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, заправщики Ил-78, транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, а также учебно-боевые самолеты Як-130. В программе предусмотрены полеты "Русских Витязей" на истребителях Су-30СМ.

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