МВД и Минтранс РФ внесут поправки в ПДД

МВД и Минтранс РФ разработают поправки в правила дорожного движения. Соответствующее поручение ведомствам поступило от первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом пишет utro.ru.

Первое изменение затрагивает правило проезда через перекрестки, имеющие круговое движение. Согласно новой мере, автомобиль, движущийся по кругу, получает преимущество проезда по перекрестку, даже если рядом нет соответствующего знака. Соответствующее правило действует почти во всем мире и зарекомендовало себя с лучшей стороны.

Второе изменение предполагает появление нового дорожного знака и термина "зона успокоенного движения". На определенных участках трассы пешеходы смогут пересекать дорогу не по "зебре", а автомобилистам запрещено будет разгоняться до скорости больше 20 километров в час.

Эта поправка в ПДД призвана обезопасить пешеходов.