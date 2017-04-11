В Омске ребенок умер от укола лидокаином

В одной из больниц Омска умерла несовершеннолетняя девочка, впавшая в кому после того, как врачи вкололи ей лидокаин. Об этом пишет utro.ru.
Врачи не выяснили, если ли у 10-летней девочки аллергия на лидокаин и вкололи ребенку обезболивающий препарат. После укола у пациентки было диагностировано состояние клинической смерти. Через некоторое время ребенок умер, не приходя в сознание.
Сотрудники правоохранительных органов завели на медиков уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за халатности. Работникам больницы может грозить до трех лет тюрьмы.
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