В России может быть разрешено выращивание опиумного мака

В России может быть разрешено выращивание растений, содержащих наркотики, для создания обезболивающих препаратов. Такой закон разрабатывает Минпромторг РФ. Об этом пишет utro.ru.

Ведомство планирует легализовать опиумный мак. На сегодняшний день выращивание растений, содержащих наркотики, запрещено законом. Культивировать эти растения можно только в целях научных исследований.

В Минпромторге хотят разрешить выращивать опиумный мак и другие наркосодержащие растения для создания медицинских препаратов. Законопроект был предложен Московским эндокринным заводом (МЭЗ), который специализируется на производстве лекарств, содержащих наркотические вещества.