В Казане горел Храм всех религий

В результате пожара погиб один человек

В Казани загорелся Храм всех религий. Когда прибыли пожарные бригады, огонь охватил кровлю и чердак. Есть жертвы. Об этом пишет utro.ru.

Прежде, чем проникнуть в охваченный пламенем Храм, пожарные вскрыли дверные замки. Пожар ликвидировали 53 сотрудника МЧС и 15 спецмашин. В результате пожара погиб один человек, личность которого устанавливается.

