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В Казане горел Храм всех религий

В Казане горел Храм всех религий
В результате пожара погиб один человек
9 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Казани загорелся Храм всех религий. Когда прибыли пожарные бригады, огонь охватил кровлю и чердак. Есть жертвы. Об этом пишет utro.ru.

Прежде, чем проникнуть в охваченный пламенем Храм, пожарные вскрыли дверные замки. Пожар ликвидировали 53 сотрудника МЧС и 15 спецмашин. В результате пожара погиб один человек, личность которого устанавливается.
 

 
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