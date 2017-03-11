Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

В случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную страны

Защитник Василий Березуцкий по согласованию с тренерским штабом команды взял перерыв в выступлениях за сборную России по футболу, пишет 10 марта телеканал «360».

По словам Березуцкого, перерыв нужен ему, чтобы сосредоточиться на выступлениях за футбольный клуб ЦСКА.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отнесся к решению футболиста с пониманием. Он уверен, что в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную страны.

Подобный договор действует и с партнером Березуцкого по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем.