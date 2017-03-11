В Москве школьников порезали ножом за смех в подъезде

Женщине не понравилось, что они громко смеялись в подъезде

В московском поселке Внуково местная жительница напала на школьников с ножом, пишет 10 марта телеканал «360».

По словам школьников 15 и 14 лет, женщине не понравилось, что они громко смеялись в подъезде. Она вышла из квартиры и напала на подростков с ножом.

Школьники обратились в полицию, где засвидетельствовали полученные раны плеч.

Сейчас нападавшую ищут сотрудники правопорядка. Официального подтверждения факту нападения пока не поступало.