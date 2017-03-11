"УАЗ Патриот" в Тюмени сбил пешехода на переходе

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе «УАЗ Патриот» сбил мужчину, пишет 10 марта megatyumen.ru. Авария произошла в Тюмени на улице Мельникайте, неподалеку от пересечения с улицей Промышленной. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не увидел мужчину, двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 32-летний тюменец получил ушибы локтя, бедра и плеча, сообщает областная Госавтоинспекция.

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