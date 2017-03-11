Рубрику в программе "Вечерний Ургант" представит тюменка

Жительница Тюмени попала на заставку кинорубрики под названием «Пойдем в кино, Оксана!», пишет 10 марта megatyumen.ru.

Тюменка Оксана Шипина выиграла в фотоконкурсе известной телепередачи «Вечерний Ургант». Теперь созданный ею образ будет на заставке одной из рубрик шоу.

Девушка рассказала, что узнала о конкурсе от подруги. Рубрика «Пойдем в кино, Оксана!» существовала долгое время, но недавно критик Антон Долин спросил, в честь чего она получила свое название. Ведущий Иван Ургант предложил зрительницам Оксанам и Ксениям сделать фотографии в любом известном кинообразе.

Оксана Шипина выбрала образ Фаины Раневской из фильма «Подкидыш», который стал победным.