В Тюмени за свалку снега оштрафована московская компания

В Тюмени московская компания на принадлежащем ей земельном участке создала большой снежный завал, за что суд решил оштрафовать ее на 700 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.
Тюменская прокуратура выяснила, кому принадлежит большая гора снега, расположенная около Червишевского тракта. Владельцем участка оказалась компания из Москвы "ЭНКА ТЦ", которая не осуществляла надлежащий уход за своей территорией. Суд оштрафовал организацию, которая использовала участок не по назначению, на 700 тысяч рублей.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.