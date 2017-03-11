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В Тюмени за свалку снега оштрафована московская компания

В Тюмени за свалку снега оштрафована московская компания
Сумма штрафа - 700 тысяч рублей
19 минут назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Тюмени московская компания на принадлежащем ей земельном участке создала большой снежный завал, за что суд решил оштрафовать ее на 700 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Тюменская прокуратура выяснила, кому принадлежит большая гора снега, расположенная около Червишевского тракта. Владельцем участка оказалась компания из Москвы "ЭНКА ТЦ", которая не осуществляла надлежащий уход за своей территорией. Суд оштрафовал организацию, которая использовала участок не по назначению, на 700 тысяч рублей.

 
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