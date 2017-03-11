На бывшего и. о. руководителя СК по Кузбассу заведено 2 уголовных дела

Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий

Павлу Муллину, который исполнял обязанности руководителя СК РФ в Кемеровской области, предъявлено обвинение в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом пишет utro.ru.

Осенью прошлого года Муллин сменил на посту Сергея Калинкина, которому были предъявлены обвинения о вымогательстве ценных бумаг угольной шахты "Разрез "Инской".

Муллин повторил участь своего предшественника: его обвиняют в превышении полномочий и подлоге. Новосибирский суд принял решение не арестовывать Муллина, а отпустить его из следственного изолятора. Защита обвиняемого утверждает, что Муллин не признает своей вины.

