В Тюмени на женщину напала бешеная собака

В текущем году зафиксировано уже четыре случая заболевания бешенством

С начала 2017 года в Тюменском регионе обнаружили уже четыре случая бешенства, пишет 10 марта megatyumen.ru.

В областном управлении ветеринарии рассказали, что вакцину против бешенства для диких животных не завозят в регион с 2012 года.

На пресс-конференции 9 марта заместитель начальника регионального управления ветеринарии Вадим Шульц сообщил, что в текущем году зафиксировано уже четыре случая заболевания бешенством. В одном из них фигурировал домашний пес, покусавший свою хозяйку.

В 2016 году в области обнаружили 51 случай заболевания бешенством животных, среди которых были лисицы, барсуки, енотовидные собаки, кошка, собаки, овцы и козы, а также лошади.