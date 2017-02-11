Россиянка Савинова-Фарносова дисквалифицирована на четыре года

Помимо этого, аннулированы все результаты, достигнутые спортсменкой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года

Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет utro.ru.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение дисквалифицировать российскую легкоатлетку Марию Савинову-Фарносову. Бегунья на четыре года лишена возможности участвовать в международных соревнованиях.

Помимо этого, аннулированы все результаты, достигнутые спортсменкой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Легкоатлетка лишена призовых и наград, завоеванных ею в это время, в том числе и золота лондонской Олимпиады 2012 года в беге на 800 метров. Отсчет дисквалификации официально начат с 24 августа 2015 года.

В решении КАС говорится, что Мария Савинова-Фарносова уличена в допинге и признана виновной в нарушении правил ИААФ после получения неопровержимых доказательств, включающих фактические данные ее биологического паспорта.