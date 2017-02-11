В Тюменской области девушку осудят за заведомо ложные показания

В Абатском районе девушка проходила свидетелем по уголовному делу об изнасиловании, но дала в суде ложные показания. Теперь на неё заведено уголовное дело. Об этом пишет megatyumen.ru.
Девушка была свидетелем на суде по делу об изнасиловании, где, давая показания, намеренно соврала в пользу обвиняемого. Однако суд подверг сомнению показания 21-летней девушки и выяснил, что она говорила неправду, чтобы помочь насильнику избежать наказания.
Свидетельница стала обвиняемой по статье 307 УК РФ, максимальное наказание по которой предполагает арест на срок до 3 месяцев.
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