В Ханты-Мансийском АО убийца семейной пары осуждён на 20 лет колонии

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Помимо лишения свободы, виновник двойного убийства должен заплатить родственникам жертв один миллион рублей морального вреда
|Фото: megatyumen.ru
Суд приговорил жителя Сургута, задушившего семейную пару, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом пишет megatyumen.ru.
Двойное убийство произошло осенью 2015 года в столице ХМАО. Мужчина распивал алкоголь вместе с семейной парой. Застолье переросло в ссору, в результате которой гость избил хозяина квартиры и задушил его полотенцем. После этого злоумышленник избил жену погибшего и задушил её собачьим поводком.
Помимо лишения свободы, виновник двойного убийства должен заплатить родственникам жертв один миллион рублей, чтобы компенсировать моральный вред.