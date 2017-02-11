В Ханты-Мансийском АО убийца семейной пары осуждён на 20 лет колонии

Суд приговорил жителя Сургута, задушившего семейную пару, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом пишет megatyumen.ru. Двойное убийство произошло осенью 2015 года в столице ХМАО. Мужчина распивал алкоголь вместе с семейной парой. Застолье переросло в ссору, в результате которой гость избил хозяина квартиры и задушил его полотенцем. После этого злоумышленник избил жену погибшего и задушил её собачьим поводком. Помимо лишения свободы, виновник двойного убийства должен заплатить родственникам жертв один миллион рублей, чтобы компенсировать моральный вред.

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