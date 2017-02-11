В Архангельской области охотникам дадут 1 млн руб за убийство волков

Из бюджета Архангельской области будет выделен один миллион рублей для того, чтобы вознаградить охотников, убивших волков в лесах. Об этом пишет utro.ru.
Область с 2015 года выдаёт денежные премии охотникам за то, что они отстреливают волков. Материальное поощрение мотивирует охотников активнее убивать хищников.
В течение 2015–2016 годов в регионе было отстрелено 350 волков. В январе-феврале текущего года убит 81 хищник.
Вознаграждение за каждую убитую особь составляет 10 тысяч рублей.
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