В Архангельской области охотникам дадут 1 млн руб за убийство волков

В течение 2015–2016 годов в регионе было отстрелено 350 волков

Из бюджета Архангельской области будет выделен один миллион рублей для того, чтобы вознаградить охотников, убивших волков в лесах. Об этом пишет utro.ru.

Область с 2015 года выдаёт денежные премии охотникам за то, что они отстреливают волков. Материальное поощрение мотивирует охотников активнее убивать хищников.

В течение 2015–2016 годов в регионе было отстрелено 350 волков. В январе-феврале текущего года убит 81 хищник.

Вознаграждение за каждую убитую особь составляет 10 тысяч рублей.