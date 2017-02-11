В России хотят узаконить ношение крестиков и хиджабов в школах

Заседание, где будет обсуждаться тема демонстрации школьниками своего вероисповедания, состоится в конце февраля

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к лидеру страны с просьбой законодательно урегулировать нормы внешнего вида учащихся и их право на ношение религиозной символики, такой как крестики и хиджабы. Об этом пишет utro.ru.

Заседание, где будет обсуждаться тема демонстрации школьниками своего вероисповедания, состоится в конце февраля. По словам члена СПЧ Евгения Боброва, закон должен установить, как должны выглядеть школьники, и можно ли им, например, носить пирсинг.

В настоящее время внешний вид учащихся определяется администрацией школ, которая опирается на требования, установленные властями субъектов РФ. Из-за того, что отсутствует закон, чётко определяющий нормы внешнего вида учащихся, часто происходят споры: могут ли школьники носить джинсы, мини-юбки, пирсинг, а также крестики, хиджабы и другие религиозные атрибуты?

Суды в большинстве своём принимают сторону директоров учебных заведений, которые запрещают религиозное самовыражение. С этим соглашается и Верховный суд (ВС). Но, как сообщают адвокаты мусульман, если администрация школы и выигрывает дело, то не оказывает давления на верующих школьников и не запрещает им ходить в хиджабах.

СПЧ планирует привлечь лингвистов к подготовке заключения о точном определении термина "светское образование", поскольку им пользуются в спорах как сторонники, так и противники религиозной символики, причём каждый из них понимает это понятие по-своему.

По словам эксперта, несмотря на то, что в РФ светское образование, законодателям можно сделать исключение для некоторых субъектов РФ, где много детей растёт в религиозных семьях.

Как считает депутат Михаил Старшинов, для решения этой задачи вполне достаточно того закона, что уже есть, и постановлений ВС России.

Анатолий Пчелинцев, занимающий пост редактора журнала "Религия и право", подчеркнул, что в закон "Об образовании" нужно добавить пункт о свободном ношении школьниками любых религиозных символов, поскольку право человека на любое мировоззрение и заключается в принципе светскости. По словам редактора, запрет может привести к обострению ситуации, потому что верующие начинают относиться к государству с уважением только когда соблюдаются их права.