В Омске рухнул жилой дом

Под завалам могут быть несколько человек

Один из домов Омска обрушился. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что под завалами есть люди. Об этом пишет utro.ru.

Дом был аварийный и из него ещё в прошлом году были расселены жители. Тем не менее, под завалам могут быть несколько человек. В настоящее время идёт расчистка завалов.