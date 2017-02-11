В Омске рухнул жилой дом

Один из домов Омска обрушился. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что под завалами есть люди. Об этом пишет utro.ru.
Дом был аварийный и из него ещё в прошлом году были расселены жители. Тем не менее, под завалам могут быть несколько человек. В настоящее время идёт расчистка завалов.
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