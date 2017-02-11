В РФ нарушения на митингах признали уголовно наказуемыми

Статья о митингах появилась в УК РФ в 2014 году

Решением Конституционного суда РФ уголовная ответственность за нарушение правил на митинге признана конституционной. Об этом пишет utro.ru.

В решении суда указывается, что уголовная ответственность может применяться к тому, кто раньше уже совершал аналогичные противоправные действия и привлекался к ответственности по соответствующей статье КоАП.

Статья о митингах появилась в УК РФ в 2014 году. В соответствии с ней уголовное наказание может понести лицо, неоднократно нарушившее правила поведения на митинге.