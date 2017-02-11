Вячеслав Володин рассказал об иностранных агентах

Как отметил спикер, уважение в России стоит дороже, чем деньги

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что он думает о статусе "иностранный агент", который присуждается некоторым НКО. Об этом пишет utro.ru.

По словам Володина, некоммерческим организациям, которые действуют в РФ, нужно решить, на какой стороне быть: или принимать финансовую помощь из-за границы и быть "иностранным агентом", или отказаться от иностранного финансирование и не носит этот ярлык.

Володин проиллюстрировал своё высказывание примером о правозащитнице, руководителе Хельсинской группы Людмиле Алексеевой, которая перестала принимать финансовую помощь из других стран. Как отметил спикер, уважение в России стоит дороже, чем деньги.