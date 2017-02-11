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В России могут запретить парковку автомобилей на газонах

В России могут запретить парковку автомобилей на газонах
Проезд и стоянка транспортных средств на газонах обойдётся автовладельцам в сумму от одной до пяти тысяч рублей
9 минут назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Депутаты Госдумы РФ рассматривают законопроект, в соответствии с которым предусматривается взимание штрафа за парковку автомобилей на газонах. Об этом пишет megatyumen.ru.

Представители думского Комитета по экологии и охране окружающей среды провели дебаты по поводу того, стоит ли устанавливать штрафные санкции за парковку транспорта на озеленённых территориях. Законопроект был одобрен и рекомендован к принятию.

В соответствии с документом, проезд и стоянка транспортных средств на газонах обойдётся автовладельцам в сумму от одной до пяти тысяч рублей.

 
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