Большинство жителей РФ состоят друг с другом в родстве

В 2015-2016 годах учёные проанализировали данные почти двух тысяч совершеннолетних россиян из крупных городов РФ

В медико-генетическом центре Genotek заявили, что в России 83% жителей приходятся друг другу родственниками. Об этом пишет utro.ru.

В 2015-2016 годах учёные проанализировали данные почти двух тысяч совершеннолетних россиян из крупных городов РФ и пришли к выводу, каждый восьмой человек имеет родственника среди опрошенных.

Учёные использовали ДНК-тест "Генеология", который позволяет установить этничность человека. По результатам теста было обнаружено около 1300 родственных связей в промежутке от пятого до 10-го поколения, около 550 - четвертого, около 40 - третьего и около 30 связей второго поколения.

Гендиректор Genotek отметил, что жители России не знают о многих родственных узах в связи со сложной историей страны: миллионы детей после войны оказались в детских домах, архивы были уничтожены и поиск родственников - непростая, а иногда и неосуществимая задача.

По мнению эксперта, результаты эксперимента не нарушают норму, потому что родственники дальше четвёртого поколения - очень далёкая степень родства. В РФ есть поселения, в которых все жители состоят друг с другом в дальнем родстве. Особенно это проявляется у изолированных народов в республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

