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Инженер из Тюмени взял "бронзу" мирового чемпионата

Инженер из Тюмени взял "бронзу" мирового чемпионата
Ранее он четырежды становился чемпионом России
7 минут назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Четырехкратный чемпион России Николай Кузовлев, работающий в Тюмени инженером, занял третье место на чемпионате мира по ледолазанию, прошедшем во французских Альпах, пишет megatyumen.ru.

Впервые за годы своей спортивной карьеры Николай Кузовлев завоевал медаль мирового чемпионата. Ранее он четырежды становился чемпионом России.

Кузовлев стал не только бронзовым призером, но и самым сильным спортсменом, проявившем себя в дисциплине «Трудность». Серебро соревнований досталось ледолазу из Швейцарии, а «золото» увез с собой спортсмен из Кореи.

Призовой пьедестал в лазании на скорость полностью заняли спортсмены из России.
Николай Кузовлев участвует в чемпионатах во время отпуска. Он занимает должность ведущего инженер-проектировщика института Гипротюменнефтегаз. В этом году предприятие, где призер мирового чемпионата трудится уже девять лет, оказало ему финансовую поддержку: оплатило перелеты и проживание спортсмена.

По общему итогу, в сезоне 2016-2017 годов Николай Кузовлев завоевал восемь медалей российского и международного уровней.

 
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