В Тюменской области столкнулись два автомобиля ВАЗ-2107

В окрестностях Тюмени два отечественных автомобиля «Жигули» седьмой модели попали в ДТП, информирует megatyumen.ru.

10 февраля два автомобиля «ВАЗ-2107» столкнулись в поселке Субботина Тюменской области. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, на 12 километре Старотобольского тракта автомобиль 23-летнего водителя выехал на полосу встречного движения.

В результате в аварии столкнулись два «ВАЗа» седьмой модели, пострадали три человека. Водитель, допустивший выезд на встречную полосу, получил травму головы и лишился нескольких зубов. У второго водителя, помимо травмы головы, диагностировали ушибы, такие же повреждения обнаружили и у одной из его пассажирок.

На месте аварии работали три бригады скорой помощи, прибывшие на место уже через 23 минуты после ДТП, произошедшего около 8.12 утра. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу №2.