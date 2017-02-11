В Омской области мужчина убил соседа-инвалида поленом

Житель Омской области нанес соседу-инвалиду смертельные удары поленом по голове из-за "матерных" частушек, пишет megatyumen.ru.

58-летний житель Омской области нанес соседу, 60-летнему инвалиду первой группы, несколько ударов поленом по голове. По информации региональной Следственной комиссии, причиной убийства послужили частушки с нецензурной бранью. Погибший адресовал их подозреваемому и его семье.

Сосед попросил мужчину прекратить оскорбления членов его семьи и его самого, однако реакции не последовало. После этого подозреваемый нанес потерпевшему черепно-мозговую травму, после получения которой пенсионер скончался на месте.