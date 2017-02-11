Минобрнауки России закроет детские лагеря без лицензии

Согласно действующему законодательству, обязательным для детских лагерей является только разрешение на воспитательную деятельность

После нового законопроекта Министерства образования и науки РФ детские лагеря без лицензии будут закрыты, пишет megatyumen.ru.

Законопроект, разработанный в Минобрнауки России, потребует от детских лагерей обязательного лицензирования их деятельности. На сегодняшний день около 60 процентов организаций, работающих в сфере детского отдыха и оздоровления, лицензии на дополнительное образование не имеют.

Согласно действующему законодательству, обязательным для детских лагерей является только разрешение на воспитательную деятельность. В случае принятия нового закона, лагеря должны будут получить образовательную лицензию в срок до 1 января 2020 года, или будут закрыты.

По сведениям источника, Минобрнауки станет уполномоченным органом, который и будет осуществлять надзор за деятельностью детских лагерей. К контролю над вопросами отдыха детей ведомство приступит с 1 января 2018 года.