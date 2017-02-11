Минсельхоз России опроверг рост цен на молоко

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что ограничение поставок сырья из нескольких регионов страны не отразится на ценах на молочную продукцию, пишет utro.ru.

Ранее СМИ сообщали о письме, которое Союзмолоко отправило главе Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В нем было сказано о возможном повышении цен на молоко, связанными с ограничениями Россельхознадзора, которые он может принять после выявленных случаев заболевания скота.

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик опроверг возможное повышение цен и заявил о том, что ситуацию с возможной стоимостью молока оценили неверно.

