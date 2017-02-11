На Колыме ожидают рекорда по золотодобыче

В Магаданской области планируется увеличить добычу золота до 30,5 тонн в год, информирует utro.ru. Глава министерства природных ресурсов Магаданской области Владимир Митькин рассказал, что в регионе добычу золота планируют увеличить до 30,5 тонн в год. Министр привел данные по 2016 году, когда регион добыл 27,9 тонн золота. Тогда же добыча серебра составила более 889 тонн, а свинца – 5,7 тысяч тонн.

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