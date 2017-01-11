В Москве 11 млн человек приняли участие в праздничных гуляниях

В Москве в мероприятиях, посвящённых Новому Году и Рождеству, поучаствовали 11 миллионов человек. Об этом пишет телеканал "360".

С 30 декабря по 9 января в Москве состоялось более 400 различных мероприятий: ярмарки, запуски фейерверков, концерты живой музыки и т.д.

Кремлёвскую ёлку посетили 30 тысяч детей. Что касается «Ёлки мэра», то это мероприятие собрало ещё больше детей - 38 тысяч. Столичные парки посетили 1,7 миллионов горожан и приезжих.

На центральном катке, расположенном на ВДНХ, в новогоднюю ночь было больше 10 тысяч человек. В ночь с 31 декабря на 1 января в 30 местах Москвы запускались в небо фейерверки. Свидетелями салютов стали больше одного миллиона человек.