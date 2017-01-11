В Тюмени КамАЗ врезался в легковушку

В Тюмени водитель КамАЗа при повороте не заметил автомобиль Kia Rio и протаранил его. Авария обошлась без жертв. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествия случилось вечером 10 января. После столкновения с КамАЗом у Kia Rio повредились бампер, капот, дверь, фара и крыло. В ДТП никто из людей не пострадал. Разыскиваются очевидцы аварии.