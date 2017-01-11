В России подорожали автомобили Skoda

В России в январе зафиксирован рост цен на автомобили чешского бренда Skoda. Об этом пишет телеканал "360".

Подорожали почти все модели марки Skoda. К примеру, самая недорогая машина чешской компании Skoda Rapid выросла в цене на 14 тысяч рублей. В настоящее время её стоимость составляет почти 600 тысяч рублей. В среднем Skoda Octavia подорожала на 20 тысяч рублей, Skoda Yeti - на 25 тысяч, Skoda Superb - на 55 тысяч рублей