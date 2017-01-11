В Тюмени осудили молодую пару за кражу презервативов

В Тюмени мужчина и женщина осуждены на 30 и 50 часов исправительных работ за кражу презервативов из супермаркета. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 29 декабря в торговом центре «Лента». Внимание охранников привлекла молодая пара, которая выбирала продукты в супермаркете. После того, как было замечено, что 34-летняя женщина пытается снять с туалетной воды магнитный маячок, охранники стали следить за ней через камеры видеонаблюдения.

Мужчина и женщина оплатили свои покупке на кассе, и охранники супермаркета тут же пригласили их пройти в комнату для осмотра по подозрению в краже. В сумочке женщины был найден гель интимной смазки, презервативы и две упаковки туалетной воды. Ущерб магазину составил около 2500 рублей. 28-летний мужчина из рукава куртки извлёк украденную пачку презервативов на сумму чуть менее 500 рублей.

Пара призналась в краже и была передана сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина сказал, что украл презервативы, чтобы не нуждаться в них в новогоднюю ночь. Молодые люди ранее не привлекались к административной ответственности.

Решением суда пара были признана виновной в административном правонарушении. Мужчину приговорили к 30 часам общественных работ, а женщину - к 50 часам.

