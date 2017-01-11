В Тюмени произошло ДТП с участием трёх автомобилей

В Тюмени произошло столкновение автомобилей Vortex, Toyota и «Газель». Участники ДТП получили травмы разной степени тяжести. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествия случилось 11 января. Автомобиль Vortex врезался в Toyota, отчего его отбросило на "встречку", где с иномаркой столкнулась «Газель». В аварии пострадали четыре человека: водители всех трёх автомобилей и один пассажир, находившийся в салоне Vortex. Пострадавшие госпитализированы с травмами грудной клетки и головы.

Инспекторы ДПС зафиксировали колейность на том участке дороги, где произошла авария. Теперь эксплуатационную службу, отвечающую за обслуживание дорожного полотна, могут привлечь к административной ответственности.

