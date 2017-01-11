Жириновский предлагает сократить гимн России

Он выразил мнение, что гимн страны должен вдохновлять граждан и рассказывать о государстве, но в существующем тексте гимна России о ней сказано мало

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недоволен государственным гимном РФ и предлагает его сократить, пишет utro.ru.

На пленарном заседании Государственной думы РФ глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил сократить гимн страны, а заодно внести правки в его текст.

Жириновский считает, что гимн нуждается в правках. По мнению политика, что гимн в три куплета и три припева звучит слишком долго. Он предлагает оставить в официальном тексте три куплета и один припев. По мнению депутата, сокращение гимна нужно поручить комитету Госдумы РФ по культуре.

Владимир Жириновский недоволен и содержанием гимна Российской Федерации. Он выразил мнение, что гимн страны должен вдохновлять граждан и рассказывать о государстве, но в существующем тексте гимна России о ней сказано мало.