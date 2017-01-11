Под Пермью провалилась попытка захвата аэродрома

Неизвестные угрожали снести ворота, пытались выгнать охранника объекта и не допускали работников организации на её территорию

Попытка рейдерского захвата аэродрома под Пермью оказалась безуспешной, пишет utro.ru.

Директор «Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России» Александр Чернышов рассказал, что около 15 человек, используя грузовой автомобиль «Камаз», предприняли попытку незаконно проникнуть на территорию аэродрома Фролово возле Перми. Своей целью они называли описания имущества аэродрома и проведение её незаконной инвентаризации.

При этом неизвестные угрожали снести ворота, пытались выгнать охранника объекта и не допускали работников организации на её территорию. Они настаивали на том, что являются собственниками земельного участка и руководителями авиаклуба, однако не предъявляли никаких официальных документов, способных подтвердить их слова. Разборки прекратили сотрудники полиции, приехавшие на место происшествия.

Земельный участок аэродрома является федеральной собственностью. Он расположен в 12 километрах к югу от Перми и в настоящий момент находится в аренде НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». На аэродроме базируются частный клуб парашютного спорта «Скайцентр» и воздушные суда, относящиеся к малой авиации.

Аэродром является режимным объектом, и согласно 84 статьи Воздушного кодекса России, доступ на его территорию запрещен для посторонних лиц.