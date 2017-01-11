В России могут ограничить зарубежные цирки

Деятельность иностранных цирков в России могут ограничить по предложению Министерства культуры, информирует utro.ru.

Общественный совет при Министерстве культуры России внес инициативу законодательно ограничить работу зарубежных цирков на территории страны. Исполнительный директор «Всероссийского хорового общества» и одновременно председатель общественного совета Павел Пожигайло.

Он рассказал, что совет предложил Минкультуры РФ оценить варианты законодательного ограничения работы иностранных цирков в России. Пожигайло уверен, что сохранить уникальную цирковую школу, существующую в России, очень важно. Поэтому в тех сферах культуры, которые требуют защиты, необходимо провести полную оценку их работы.

Одним из видов защиты может выступить ограничение числа иностранных цирков, работающих в России в течение года. Также предлагаются сокращение участия в программах иностранных артистов, введение минимальных требований к программам представлений и утверждение специального сбора с цирков, которые работают под зарубежными брендами.