В Сахалинской области пятеро погибли в аварии

Авария с участием двух грузовиков и кареты скорой помощи произошла утром 11 января

Пять человек погибли в ДТП на трассе Южно-Сахалинск – Оха в Сахалинской области, информирует utro.ru.

Авария с участием двух грузовиков и кареты скорой помощи произошла утром 11 января в Макаровском районе Сахалинской области.

ЦУКС ГУ МЧС России по региону сообщает, что на 207 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха недалеко от села Поречье столкнулись карета скорой помощи и два грузовых автомобиля.

После столкновения в одном из автомобилей произошло возгорание. При пожаре погибли водитель грузовика и четверо граждан из экипажа скорой помощи.

В настоящее время на месте аварии работают спасатели и медики. Информация о жертвах происшествия уточняется.