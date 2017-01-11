В Тюменской области два грузовика раздавили легковушку

В городе Ишиме Тюменской области легковушка «Иж Ода» попала под грузовик, пишет megatyumen.ru.

Около полудня 10 января на объездной дороге города Ишима в Тюменской области произошла авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. По информации региональной Госавтоинспекции, 45-летний водитель отечественного «Иж Ода» нарушил ПДД, превысив допустимую скорость на участке зимней дороги, после чего потерял управление автомобилем.

Судя по фотографиям очевидцев, один из грузовиков практически раздавил отечественную легковушку. Источник сообщает, что водитель «Иж Ода» получил травмы позвоночника и головы, а его 38-летний пассажир – травму головы и перелом бедра.